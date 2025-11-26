Patlamamış bombalarla ölüm tuzakları

Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Son 24 saat içinde en az 17 Filistinli daha hayatını kaybetti. Saldırılar ve ağırlaşan kış koşullarının yanı sıra Gazzeliler ayrıca İsrail'in geride bıraktığı patlamamış mühimmatlara karşı da yaşam mücadelesi veriyor. İsrail askerlerinin bazı bombaları da ölüm tuzakları şeklinde bıraktığı biliniyor. İsrail'in Gazze'ye iki yıllık saldırıları, geride 66 bin ton patlamamış mühimmat bıraktı. Bu tür bombalar nedeniyle şimdiye kadar en az 70 kişi hayatını kaybetti.

YARDIM KATLİAMLARI

Öte yandan İsrail'in gıda dağıtım merkezlerinin bağlı olduğu İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı faaliyetlerini sonlandırdığı belirtildi. İsrail ordusunun 2 yıl süren soykırım boyunca insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde 2 bin 614 Filistinliyi katlettiği bildirildi. Diğer taraftan, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Rımeyiş ve Yarun beldelerine fosfor bombasıyla saldırdığı bildirildi. Lübnan'da ateşkesin yürürlüğe girdiği Kasım 2024'ten bu yana en az 127 sivil öldü.