Patrik’i Kıyamet Kilisesi’ne sokmadılar

Siyonist İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik devreye soktuğu kirli uygulamalar Katolik Hristiyanları da hedef seçmeye başladı. İsrail polisinin Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ile Başrahip Francesco Ielpo'nun, Doğu Kudüs'te Hristiyanların Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesi, "yüzyıllardır süren geleneğin bozulması" sayıldı. Kudüs Latin Patrikhanesi ve Kutsal Topraklar Muhafızlığından yapılan ortak açıklamada, "Palmiye Pazarı" ayinini yönetmek üzere Kıyamet Kilisesi'ne gelen Pizzaballa ve Ielpo'ya İsrail polisinin engel olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Yüzyıllardır süren geleneğin aksine ilk kez kilise liderlerinin Kutsal Kıyamet Kilisesi'nde Palmiye Pazarı ayinini kutlamaları engellendi" ifadelerine yer verildi. Olayın, "ciddi bir emsal teşkil ettiğinin ve bu hafta boyunca Kudüs'e yönelen Hristiyanların hassasiyetlerinin hiçe sayıldığının" altı çizildi.

AKILDIŞI VE ORANTISIZ EYLEM

Başrahip Ielpo ve Patrik Pizzaballa'nın Kıyamet Kilisesi'ne girişinin engellenmesinin "akıldışı ve orantısız" bir eylem olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Uygunsuz düşüncelerle lekelenmiş bu aceleci ve temelden hatalı karar; akılcılık, ibadet özgürlüğü ve statükoya saygı gibi temel ilkelerden aşırı bir sapmayı temsil etmektedir." ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasının ardından İsrail ordusuna bağlı iç cephe komutanlığı, ülke içinde toplu yapılan faaliyetlere kısıtlamalar getirmişti.

ÜRDÜN'DEN İSRAİL'E KINAMA

Ürdün, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ile beraberindekilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişinin İsrail polisince engellenmesinin "ibadet yerlerine erişim özgürlüğünü açıkça ihlal" ettiğini bildirdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Palmiye Pazarı" ayinini yönetmek üzere Kıyamet Kilisesi'ne gelen Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun İsrail polisi tarafından engellenmesine tepki gösterildi.

EMMANUEL MACRON: İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANAMAZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ile beraberindekilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişinin İsrail polisince engellenmesini kınadı. Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail polisinin tavrını eleştiren Macron, Kudüs'te tüm dinler için ibadet özgürlüğünün güvence altına alınması çağrısında bulundu.