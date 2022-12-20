Pedro Castillo’nun ailesine Meksika’dan sığınma hakkı





NE OLMUŞTU?

Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararı almasının ardından Kongre tarafından 7 Aralık'ta görevinden alınmıştı. Castillo, Meksika Büyükelçiliği'ne sığınmaya çalıştığı sırada gözaltına alınırken, yardımcısı Dina Boluarte ülkenin yeni Devlet Başkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti. Castillo'nun cezaevine gönderilmesinin ardından patlak veren protestolar nedeniyle 14 Aralık'ta ülkede OHAL ilan edilmişti. İlk olarak 7 gün gözaltında tutulan Castillo'ya 16 Aralık'ta, kaçma riski olduğu gerekçesiyle 18 ay önleyici hapis cezası verilmişti.

Ülke genelinde sokaklara dökülen Castillo yanlıları ise, Castillo'nun serbest bırakılmasını ve erken seçim yapılmasını talep ederek protestolar düzenlemiş, çıkan olaylarda şu ana kadar 25 kişi hayatını kaybetmişti.