Pegasus casus yazılımı İspanya’ya da sıçradı!

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ve Savunma Bakanı Margarita Robles'in cep telefonlarının geçen yıl "Pegasus" adlı casus yazılım programı aracılığıyla yasa dışı olarak dinlenmesinin arkasında Fas'ın olduğu iddia edildi. İspanyol hükümeti 2 Mayıs'ta mahkemeye suç duyurusunda bulunmuş, ardından yaptığı açıklamayla Başbakan Sanchez'in cep telefonuna Mayıs 2021'de 2 kez ve Savunma Bakanı Robles'inkine de Haziran 2021'de bir kez izinsiz giriş yapıldığını bildirmişti.

200'DEN FAZLA KİŞİ DİNLENDİ

Sanchez ve Robles ile dönemin Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın cep telefonunun aynı tarihlerde dinlendiği ancak Laya'da Pegasus sisteminin kullanılıp kullanılmadığının henüz belli olmadığı belirtildi. İspanyol basını, söz konusu tarihlerin İspanya ile Fas arasında diplomatik krizin yaşandığı döneme denk geldiğine dikkati çekerken, İngiliz The Guardian gazetesi de dinlemelerin ardından Fas'ın olduğunu ileri sürdü.

İngiliz gazetesi, olayın çok daha büyük olduğunu, 200'den fazla İspanyol siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcisinin cep telefonunun, İsrail yazılım şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus adlı casus yazılımla dinlendiğini yazdı.