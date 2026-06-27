Pekin’in en yüksek gökdelenine uçak çarptı: Pilot hayatını kaybetti

Binanın bulunduğu Çaoyang merkez ilçesi yönetiminden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde yaşanan kazada pilotun uçakta tek başına olduğu aktarıldı.

1 ÖLÜ, 13 YARALI

Açıklamada kazada pilotun hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Pilotun ve yaralıların kimliğine dair bilgi paylaşılmayan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre, "Sunward SA 60L Aurora" tipi, "B-12PP" kayıt numaralı küçük uçak, Pekin'in çevre ilçelerinden Pinggu'daki pilot eğitimi için kullanılan Şıfosi Havalimanı'ndan kalktıktan sonra tekrar oraya dönmek yerine uçuşa yasak olan şehir merkezine yöneldi.

Çok sayıda gökdelenin bulunduğu, "Guomao" olarak adlandırılan Merkezi İş Bölgesi'ne (CBD) yaklaşan uçağın uçuş sinyalleri, çarptığı Citic Tower'a 6,5 kilometre kala kesildi.

Uçağın, Pekin merkezli "Shuangyue General Aviation" adlı uçuş okulu işleten bir şirkete ait olduğu iddia ediliyor. Şirket bunu henüz doğrulamış değil.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör