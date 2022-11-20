Pençe-Kılıç Hava Harekâtı dünyada yankılandı: ‘Hesap zamanı geldi’

Türkiye, Taksim İstiklal Caddesi saldırısının ardından yakalanan teröristlere hukuk önünde hesap sormaya devam ederken sahada da terör örgütüne dünyayı dar ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanmış PKK-YPG'li hainlere 'Pençe -Kılıç Hava Harekâtı' başlattı. TSK, terör örgütü PKK/PYD/YPG mevzilerine bomba yağdırdı. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" diyerek duyurduğu operasyon dünya basınında geniş yankı buldu. Çok sayıda ajans, Türkiye'nin İstiklal saldırısının intikamını aldığını ifade ederken "Türkiye hesabını soruyor" manşetleri attı. Operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı.İngiliz Guardian: "Türkiye, İstanbul'daki saldırının ardından Suriye'nin kuzeyinde bulunan kasabaları vurdu" dedi. Haberde vurulan hedefler arasında Kobani'nin de olduğunun altı çizildi. Harekatâtın ayrıntılarına yer verildi.Associated Press (AP): Operasyonu "Türkiye hava saldırıları başlattı" ifadeleriyle duyurdu. Haberde, söz konusu harekâtın Taksim saldırısından sonra yaşandığına dikkat çekildi.ABD merkezli Washington Post: Türkiye'nin İstanbul'da geçen hafta meydana gelen bombalı saldırıdan sorumlu tuttuğu terör örgütü PKK/YPG'ye Suriye ve Irak'ta hava saldırısı düzenlediğini aktardı.ABD merkezli Bloomberg: "Türkiye'den Suriye ve Irak'ta YPG/PKK'ya bombalı misilleme" başlığını attı. Haberde, "Türk jetleri, Suriye'nin Kobani kentinde militan grupların sığınaklarını vurdu" denildi.Katar merkezli Al Jazeera: "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından Türk savaş uçakları Suriye ve Irak'taki hedefleri vurdu" başlığını kullandı. Hem Türkiye hem de ABD'nin PKK'yı terörist bir grup olarak gördüğü belirtilen haberde "Buna rağmen Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadelede Washington'la ittifak kuran Suriyeli gruplarının statüsü konusunda aynı fikirde değiller" ifadelerine yer verildi.Al Monitor: Türkiye, İstanbul terör saldırısına yanıt olarak Suriye ve Irak'ı bombaladı.İsrail merkezli Jerusalem Post: Hava saldırıları kapsamında Ayn el- Arab, Tel Rıfat, Ayn Dakna, Sincar ve Kobani'nin vurulduğu kaydedildi. Haberde, Savunma Bakanlığı'nın operasyonun legal zemine gerçekleştiğini belirttiği ve BM'nin 51. maddesi çerçevesinde gerçekleştirildiği açıklamanın da altı çizildi.Yunan gazetesi Ta Nea: Harekâtı, Milli Savunma Bakanı Akar'ın "İstanbul saldırısı için hesap zamanı geldi" sözleriyle duyurdu. Proto Thema ise 'Türkler gece Kobani'yi bombaladı' başlığını attı.İsveç basını: Operasyonu manşetten gördü. "Hesap günü geldi" yorumuyla duyurulan haberde "Türkiye hava saldırılarıyla intikam alıyor" denildi. MSB'nin operayyon açıklamasına yer verildi.Türkiye'nin operasyonu sonrasında paniğe kapılan terör örgütü YPG'nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin sözde komutanı terörist Mazlum Abdi Twitter üzerinden yardım dilendi. Teröristbaşı, "Bu operasyon bütün bölgeyi tehdit ediyor" iddiasını paylaşarak terör destekçisi Batılı ülkelere seslendi.