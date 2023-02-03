Pentagon: ABD üzerinde Çin istihbarat balonu tespit edildi

Gazetecilere telekonferans yöntemi ile açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "ABD hükümeti, ABD anakıtası üzerinde yüksek irtifalı gözetleme balonu tespit etti ve şu anda takip ediyor. Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) dahil ABD hükümeti balonu yakından izliyor. Balon şu anda sivil hava trafiğinin çok üzerinde bir irtifada ve yerdeki insanlar için herhangi bir fiziksel veya askeri tehdit teşkil etmiyor." ifadelerini kullandı.

Bu tür balon olaylarının daha önce de yaşandığını hatırlatan Ryder, tespit edildikten hemen sonra söz konusu balonun istihbarat toplamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Ryder'ın ardından gazetecilere açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise şu bilgileri verdi: