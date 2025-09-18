Pentagon bütçe belgeleri ifşa etti: ABD İsrail için 500 milyon dolarlık füze fırlattı
ABD Savunma Bakanlığı’nın yeni bütçe belgeleri, İsrail İran savaşı sırasında Washington’un rolünü açığa çıkardı. Belgelerde, Siyonist devleti korumak için yüzlerce THAAD füzesinin ateşlendiği ve bunun maliyetinin 500 milyon dolara ulaştığı belirtildi.
İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve 12 gün süren savaşla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yeni bütçe belgelerine göre, 12 günlük savaş sırasında İran'a karşı İsrail'i savunma amacıyla yaklaşık 500 milyon dolar değerinde yüksek kapasiteli Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) önleyici füze fırlatıldı.
SAVAŞ SIRASINDA 150'YE YAKIN THAAD FÜZESİ ATEŞLENDİ
The War Zone ve Business Insider internet sitelerinde yer alan haberlerde, Pentagon belgelerinden birinin, "İsrail'e destek kapsamında harcanan" THAAD önleyici füzelerinin belirli olmayan bir sayısını değiştirmek için 498 bin 265 milyon dolarlık acil finansman talep ettiği aktarıldı.
Haberlerde, ABD'nin İran savaşı sırasında 100 ile 150 arasında THAAD füzesi ateşlediği belirtildi.
ABD'de bütçe taleplerinin Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.