Pentagon darmadağın
ABD yönetiminde İsrail’in peşinden savaşa girme çatlağı derinleşiyor. Sahada ve masada istediğini alamayan Washington yönetimi Pentagon’daki çatlaklarla boğuşuyor. Bu kez Donanma Sekreteri görevden alındı
ABD'de İsrail'in kirli emellerinin peşinden girilen İran savaşının pişmanlığı derinleşiyor. İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaşta halihazırda ateşkesi süreci yaşanıyor. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıklar nedeniyle savaşın yeniden başlamasından endişe ediliyor. Sahada ve masada istediğini alamayan Washington yönetimi Pentagon'daki çatlaklarla boğuşuyor. Bu kez Donanma Sekreteri John Phelan görevden alındı. Pentagon Sözcüsü, Phelan'ın kararının "derhal geçerli" olacağını söyledi.
TRUMP'A EN YAKIN İSİMLERDENDİ
ABD Başkanı Donald Trump'a en yakın isimlerden biri olan Phelan'ın neden görevden ayrıldığı bilinmiyor. Phelan, ABD'de son aylarda yönetimden ayrılan en üst düzey askeri yetkililerden biri oldu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth birkaç hafta önce Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'tan görevinden ayrılmasını istemişti. ABD'de son dönemde ayrıca iki üst düzey askeri yetkili, Korgeneral David Hodne ve Tümgeneral William Green de görevden alınmıştı. Hegseth, ABD Savunma Bakanı olduğu Ocak 2025'ten bu yana Deniz Kuvvetleri Harekât Komutanı ve Hava Kuvvetleri Kurmay Başkan Yardımcısı dahil 10'dan fazla üst düzey askeri yetkiliyi görevden aldı.
ATEŞKES NE ZAMAN BİTECEK?
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın İran'a anlaşma için birkaç gün süre verdiği iddialarını yalanlayarak ateşkes için son tarihi Trump'ın belirleyeceğini söyledi. İsrailli yetkililer, İran ve ABD arasındaki ateşkesin pazar günü sona ereceğini öne sürdü. Öte yandan Tahran'da dün akşam hava savunma sistemleri, bazı küçük insansız hava araçlarına karşı aktif hale geldi. Bu sırada birkaç patlama sesi duyuldu.
