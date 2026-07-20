Pentagon gerçek kayıpları gizledi: ABD’nin İran bilançosu ağırlaşıyor

New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD ile İran arasında son dönemdeki çatışmalara ilişkin açıkladığı sayılar, gerçeklerle uyuşmuyor.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü ve birinin de kaybolduğu saldırı öncesinde İran'ın bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenlediğini öne sürdü.

Yetkililer, bu saldırılarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı, ABD'ye ait birçok helikopterin hasar aldığı iddiasında bulundu.

Öte yandan, Pentagon'un açıklamalarında ise bahsi geçen saldırılara ve yol açtığı hasara yer verilmedi.

Bir askeri yetkili de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), göreve hızla geri döndükleri takdirde yaralanan askerler hakkında bilgi paylaşmak zorunda olmadığını söyledi.