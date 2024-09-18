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Giriş Tarihi: 18.9.2024 12:36

Pentagon kanlı Lübnan saldırısının ardından konuştu: Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları…

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanmasının ardından gözler İsrail’e çevrildi. İsrailli yetkililerden resmi bir açıklama gelmemesine rağmen saldırıların arkasında olduğuna kesin gözüyle bakılırken ABD’den de konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

AA
Pentagon kanlı Lübnan saldırısının ardından konuştu: Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları…

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ülkesinin Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılmasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi. Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin patlamalarda dahlinin olup olmadığı sorusuna, Ryder, "Bildiğim kadarıyla, ABD'nin bunda hiçbir dahli yok. Tekrar ediyorum, bu takip ettiğimiz bir konu." dedi. Ryder, patlamadan sonra ABD'nin bölgedeki askeri pozisyonunda değişiklik olup olmadığı sorusuna ise Orta Doğu'da "ABD güç pozisyonunda bir değişiklik yok." yanıtı verdi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanı Lloyd Austin'in gerginliklerin geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşmemesini sağlamaya "çok odaklandığını" belirten Ryder, İsrail ile Hizbullah arasında devam eden çatışmaları azaltmanın en iyi yolunun diplomasi olduğuna inandıklarını ifade etti.

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Pentagon kanlı Lübnan saldırısının ardından konuştu: Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları…
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