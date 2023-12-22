Pentagon: Kızıldeniz’de kurulan deniz koalisyonu devriye amaçlı

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Ryder, Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı 18 Aralık'ta kurulduğu açıklanan "Refah Muhafızı Operasyonu"nun sadece savunma ve devriye amaçlı olacağını söyledi.

Şu ana kadar 20'den fazla ülkenin bu koalisyona katıldığını kaydeden Ryder, "Refah Muhafızı Operasyonu'na atanan kuvvetler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde devriye gezerek, bu hayati öneme sahip uluslararası su yolundan geçen ticari gemilere gerektiği şekilde müdahale ederek yardımcı olacak." diye konuştu.

Ryder, Husilerin sadece bir ülkeye değil, dünyanın her yerindeki ulusların ekonomik refahına saldırdığını savunarak, "Husilerin bu saldırıları durdurması gerekiyor. Milyarlarca dolarlık küresel ticareti, ekonomik refahı ve uluslararası hukuku olumsuz etkileyerek bütün toplumları karşılarına alıp alamayacaklarını kendilerine sormaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.