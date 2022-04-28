Pentagon maaşlı teröristleri artıracak

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK saflarına 3 bin 500 kişi daha katmayı planlıyor. ABD Savunma Bakanlığı, 2023 mali yılı bütçesinin gerekçelendirme belgelerini yayınladı. Belgelerde, Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın da faydalandığı eğit donat programının kalem kalem detayları da yer aldı. Belgede, 2023'te Pentagon'un, hapishane korumaları dahil toplam 3 bin 500 kişiyi daha YPG/PKK'nın saflarına katmayı planladığı, böylece Suriye'de Pentagon bütçesinden maaş alanların sayısının 16 binden 19 bin 500'e çıkarılmış olacağı belirtildi. Suriye'de ABD'nin desteklediği gruplara ise 183 milyon dolar ayrılması dikkati çekti.