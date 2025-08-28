Pentagon sistemlerinde Çinli mühendislere kapılar kapandı: O hizmete erişemeyecekler

Washington yönetimi, ABD'li teknoloji devi Microsoft'un, Savunma Bakanlığı (Pentagon) bilgisayar sistemleri konusunda Çinli mühendislerden yardım almasının gündeme gelmesinin ardından bu konuda adım attı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Pentagon bulut sisteminde sağlanan hizmette Çin vatandaşlarının çalışmasının sona erdiğini duyurdu.

Microsoft'un, yaklaşık 10 yıldır uzaktan denetlenen Çinli mühendisler aracılığıyla hassas Pentagon bulut sistemlerine erişim sağladığını belirten Hegseth, bunun bakanlığı "kabul edilemez riske" attığını vurguladı.

Hegseth, bu konunun araştırıldığını ve bulgular sonucunda harekete geçtiklerini söyleyerek "Microsoft'a bu güven ihlalini belgeleyen resmi bir endişe mektubu ilettik. Microsoft'un dijital eşlik programının, Çin vatandaşlarının yaptığı kodlar ve sunumlar dahil olmak üzere, üçüncü taraflarca denetlenmesini istiyoruz." dedi.

Pentagon uzmanlarını konuya ilişkin detayların öğrenilmesi amacıyla ayrı bir soruşturma yürütmeleri için görevlendirdiğini dile getiren Hegseth, "Ek olarak tüm Savunma Bakanlığı yazılım sağlayıcıları, Pentagon sistemlerindeki Çin müdahalesini tespit edip sonlandıracak." ifadesini kullandı.