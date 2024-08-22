Pentagon talimat vermişti: ABD uçak gemisi Orta Doğu’da!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da uğradığı suikastın ardından İran'ın İsrail'e gerçekleştirmesi beklenen misilleme saldırısı nedeniyle Orta Doğu'da tansiyon yüksek. ABD yönetiminin İran'a karşı İsrail'in savunmasına destek amacıyla gönderdiği nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Orta Doğu'ya ulaştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "F-35C ve F/A-18 Block III savaş uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln (CVN 72), ABD Merkez Komutanlığının sorumluluk alanına girdi" ifadeleri kullanıldı. USS Abraham Lincoln uçak gemisine destroyer güdümlü füze destroyerlerinin eşlik ettiği belirtildi.