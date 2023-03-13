Pentagon, terör örgütü YPG/PKK için Özel Kuvvetler bütçesinden fon ayırdı

ASKER SAYISI 2 MİLYON 74 BİNE ÇIKARILACAK

Buna göre, ABD yönetimi gelecek yıl için, 2023 bütçesinden 26 milyar dolar, 2022 bütçesinden 100 milyar dolar fazla bütçe talep etmiş oldu.

Belgelerde, söz konusu artışta, başta Çin'e karşı rekabet olmak üzere, 2022 ABD Savunma Strateji Belgesi'nde belirtilen öncelikler ve artan enflasyonun etkili olduğu kaydedildi.

Bütçe talebinde, Kara Kuvvetleri rezerv asker sayısının 2 bin 200 azaltılacağı belirtilirken, ABD ordusunun toplam asker sayısının 12 bin 355 artırılarak, 2 milyon 74 bine çıkarılacağı bilgisi verildi.

Diğer taraftan, bütçe kapsamında asker maaşlarının yüzde 5,2 oranında artırılacağı ifade edildi.

Pentagon'un bütçe talebi üzerine gazetecilere açıklama yapan ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, bu talebin, bakanlığın tarihinde talep edilen en yüksek bütçe olduğunu söyledi.

Hicks, Çin ile rekabet için belirledikleri önceliklerin, bütçe talebinin hazırlanmasında önemli bir faktör olduğuna ve bütçe talebinde yeni silah alımlarına ağırlık verdiklerine vurgu yaptı.