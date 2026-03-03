Pentagon tutuştu! “Mühimmatımız yetmeyecek” korkusu sardı
Geçmişte “Ortadoğu’da 8 trilyon dolar harcadık ama ülkemizde yollar bozuk” diyen Trump’ı İsrail ateşin içine çekti. ABD’de İran savaşı eleştirileri artıyor. Pentagon’u da “Mühimmatımız yetmeyecek” korkusu sardı
İsrail'in peşinden savaşa giren bir ABD başkanının daha başı belada. Siyonist İsrail yönetiminin 28 Şubat'ta İran'a saldırmaya başlamasının ardından ABD de kendini bir anda savaşın ortasında buldu. ABD kamuoyunda İsrail yüzünden savaşa girilmesine dair tepkiler her geçen büyüyor. Washington Post gazetesi ise ABD Savunma Bakanlığı Pentagon içerisindeki paniği haberleştirdi. ABD'de Donald Trump yönetiminin bazı üyeleri ile Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) "İran ile çatışmanın kontrolden çıkabileceğine yönelik derinleşen endişelerin olduğu" öne sürüldü.
'RUH HALİ PARANOYAK'
Washington Post gazetesinin, isimleri açıklanmayan bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, bir kaynağın "Buradaki ruh hali yoğun ve paranoyak" şeklindeki değerlendirmesine yer verildi. Pentagon içinde ve Trump yönetiminin bazı üyeleri arasında İran ile çatışmanın "kontrolden çıkabileceğine dair derinleşen endişelerin olduğu" iddia edildi. Üst düzey yetkililerin, çatışmaların haftalarca sürmesinden kaygı duydukları ve bunun da ABD'nin sınırlı hava savunma stoku üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Haberde bir füzenin durdurulması için genellikle iki veya üç hava savunma önleyicisine ihtiyaç duyulduğuna işaret edildi.
HALK SAVAŞA KARŞI
İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşa dair ABD medyasında da "En anlamsız savaşlarımızdan biri" tepkileri gelmeye devam ederken kamuoyunda da savaşa destek en düşük seviyede çıktı. Reuters'ta yer alan ankete göre ABD'lilerin sadece yüzde 27'si savaşı onaylarken, yüzde 43'ü ise onaylamıyor.