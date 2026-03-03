Pentagon tutuştu! “Mühimmatımız yetmeyecek” korkusu sardı

ABD kamuoyu ve dünya hâlâ Trump'tan İran'a neden savaş başlattığına dair geçerli bir açıklama bekliyor. Son olarak dün Kongre'de ABD istihbaratının yaptığı bilgilendirmenin detayları ortaya çıktı. Buna göre İsrail, İran'a saldırmadıkça Tahran 'ın bölgedeki herhangi bir ABD üssüne herhangi bir saldırı yapma olasılığı yoktu. Daha önce de ABD istihbaratı Trump'ın İran füzeleri ve nükleer faaliyetlerine dair açıklamalarını yalanlamıştı.

YAHUDİ LOBİSİ, TRUMP'I SAVAŞA ZORLADI

ABD Başkanı Donald Trump daha önce birçok konuşmasında ülkesinin Ortadoğu'da bulunmaması gerektiğini dile getiriyordu. 2020 yılında yaptığı bir konuşma da "Ortadoğu'ya 8 trilyon dolar harcadık, ama yollarımızı tamir etmiyoruz! Bu ne kadar da aptalca. Tünellerimizi, köprülerimizi, hastanelerimizi, okullarımızı tamir etmiyoruz. Bu çılgınlık!" demişti. Ancak aynı Trump bugün gelinen noktada İsrail'in ardından İran'a karşı ülkesini savaş soktu. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance'ın da yine geçmiş yıllarda birçok kez "Ortadoğu'da yeterince askerimiz öldü, artık oradan çekilmeliyiz" dediği biliniyor. Yapılan yorumlarda ABD'deki güçlü Yahudi lobisi, Trump ve ekibini etki altına alarak bir kez daha kendileri için savaşa zorladı.

GAZZE KASABI NETANYAHU'NUN DERDİ BARIŞ DEĞİL SİYONİZM

İşlediği savaş suçları nedeniyle hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu şimdiye kadar birçok kez müzakereler sürerken savaş başlattı:

Eylül 2025: Hamas ile müzakereler sürerken İsrail, Katar'a saldırdı.

Haziran 2025: ABD ile İran anlaşmaya yakınken İsrail, yine Tahran'a saldırıya geçmişti.

Şimdilerde: Umman'daki müzakerelerde sonuç çıkmışken İsrail, Hamaney'i öldürüp savaşı başlattı.

10 Ekim 2025: Gazze'de ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi, ancak İsrail 700 Filistinliyi daha öldürdü.

27 Kasım 2024: Lübnan'daki ateşkesi İsrail binlerce kez ihlal etti.