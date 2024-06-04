Pentagon: Ukrayna o silahları Rusya’ya karşı kullanmasın

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya verilen uzun menzilli silah sistemlerinin, Rusya'ya karşı kullanılmasını desteklemediklerini açıkladı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Singh, Ukrayna'nın hangi silah sistemlerini kullanmasına sıcak bakılmadığı yönündeki sorusuna "Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırı kabiliyetlerinin kullanılmasını desteklemiyoruz. Ama mühimmat, hafif çoklu roketatar sistemi (HIMARS) ve benzeri şeyleri evet." yanıtını verdi.

Rus güçlerinin, Harkov çevresinde hareketliliğinin devam ettiğini ve kısa menzilli silah sistemlerinin buralarda faydalı olabileceğini belirten Singh, "Daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama Rusya içinde uzun menzilli yeteneklerin kullanılmasını desteklemiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 31 Mayıs'ta, bazı Amerikan silahlarının Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiği ancak bu iznin sadece Kharkiv bölgesiyle sınırlı olduğu bildirilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise 2 Haziran'daki açıklamasında, ABD'nin söz konusu silah kullanımına izin vermesinden ötürü ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e teşekkür etmişti.