Pentagon’da bilgi sızdırma krizi: Yalan makinesi kullanılacak

Soruşturmanın sonuçlarının Savunma Bakanlığına bir raporla bildirileceğini aktaran Kasper, "Rapor, Savunma Bakanlığı içindeki yetkisiz ifşaların tam bir kaydını ve bu tür çabaları iyileştirmeye yönelik önerileri içerecektir." açıklamasında bulundu.

Söz konusu ifşalarla ilgili soruşturmanın "derhal" başlayacağını belirten Kasper, soruşturmalarda yasalara uygun şekilde "yalan makinesi"nin de kullanılacağını kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper, Bakanlığın internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ofisi'ndeki müdürlerle hassas iletişimleri içeren ulusal güvenlik bilgilerinin son zamanlarda yetkisiz ifşaları derhal ve kapsamlı bir soruşturma gerektirmektedir." ifadesini kullandı.

ABD KURUMLARINDA BİLGİ SIZDIRMA

ABD İç Güvenlik Bakanlığı da mart ayı başlarında, bakanlıktan medyaya yapılan bilgi sızdırmalarının önüne geçmek için yalan makinesi uygulamasına başvurulacağını açıklamıştı.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X'ten paylaştığı bir videoda, "İç Güvenlik Bakanlığı'nda, operasyonlarımız hakkında bireylere bilgi veren ve kolluk kuvvetlerinin hayatlarını tehlikeye atan iki ifşacıyı tespit ettik. Bu iki kişiyi kovuşturmayı ve yaptıklarından sorumlu tutmayı planlıyoruz." demişti.

Öte yandan Adalet Bakanlığı dün, Venezuelalı Tren de Aragua çetesiyle ilgili gizli bilgilerin sızdırılması konusunda kendi soruşturmasını başlattığını duyurmuştu.