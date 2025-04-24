Pentagon’da bir güvenlik krizi daha: Ofis bilgisayarına Signal mesajlaşma uygulamasını indirdi

The Washington Post'un haberine göre, konuya ilişkin bilgi sahibi üç kişi, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in mesajlaşma uygulaması Signal'i Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) ofisinde bulunan masaüstü bilgisayara yüklediğini ileri sürdü.

İsimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan kaynaklar, Hegseth'in masaüstü bilgisayara yüklediği Signal uygulamasını kişisel cep telefonuna da indirdiğini ifade etti.

Hegseth'in, uygulamayı kullanarak Beyaz Saray ve diğer üst düzey hükümet yetkilileriyle nasıl daha hızlı koordine olunabileceği konusunda yaşadığı bir tartışmanın ardından uygulamayı yüklediğini belirten kaynaklar, aralarında bakanın Özel Kalem Müdürü Joe Kasper'in de bulunduğu kişilerin de Signal'i Pentagon'daki bilgisayarlarında kullanmayı istediklerini ancak uygulamanın kullanımının ne kadar yaygınlaştığının belirsiz olduğunu söyledi.

Güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan iki farklı kişi de Hegseth'in ofisten kısa mesaj göndermek için bir program yüklemek istediğini ve ikinci bir bilgisayara da Signal yüklediğini iddia etti.

Hegseth ve siyasi danışmanlardan oluşan ekibinin, bu tür mesajları saklamalarını gerektiren ABD yasalarını ihlal edip etmedikleri ise henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan, Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yaptığı açıklamada, ofisinin Hegseth'in "hükümet bilgisayarında Signal'i hiç bir zaman kullanmadığını" teyit edebileceğini söyledi.

The New York Times, 20 Nisan'da Hegseth'in Yemen operasyonuyla ilgili ayrıntıları eşi Jennifer Hegseth, Pentagon'da görev yapan kardeşi Phil Hegseth ve avukatı Tim Parlatore'nin de yer aldığı bir başka Signal grubunda da paylaştığını bildirmişti.