Pentagon’dan flaş Rusya açıklaması: Donbas’ı almasını kaçınılmaz olarak görmüyoruz

Pentagon yetkilisi Rusya'nın son 24 saatte Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine 2 taktik tabur daha intikal ettirdiğini, böylece bölgedeki Rus taburlarının sayısının 78'e çıktığını bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna ile savaş için getirdiği muharebe gücünün yüzde 75'e düştüğünü belirten yetkili, Rus ordusunun Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya getirdiğini açıkladı.

ABD'li üst düzey yetkili bu birliklerin şu anda tam olarak nerede olduğunu bilmediklerini söyledi.