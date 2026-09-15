Pentagon’dan İran savaşı itirafı: Mühimmat tükendi! Çatışmanın maliyeti 33,4 milyar dolara ulaştı
Pentagon denetçisinin hazırladığı rapora göre İran savaşı, ABD’nin mühimmat tedarikinde ciddi sıkıntılara ve tedarik zincirlerinde darboğaza neden oldu. Dört F-15E, bir F-35A ve bir A-10’un ağır hasar aldığı veya imha edildiği belirtilirken savaşın maliyetinin 33,4 milyar dolara çıktığı kaydedildi.
NBC News'un haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) denetçisi tarafından, "Destansı Öfke Operasyonu (Operation Epic Fury)" adıyla anılan ABD/İsrail-İran savaşına ilişkin rapor yayımlandı.
Raporda, savaşın mühimmat açığına ve tedarik zincirlerinde "darboğaza" neden olduğu kaydedildi.
Raporda, bu kısıtlamaların hafifletilmesi amacıyla tedarik süreçlerinin kolaylaştırılması ve kritik malzemelerin stoklanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
SAVAŞIN FATURASI AĞIR OLDU
Temmuz itibarıyla savaşın maliyetinin 33,4 milyar dolar olduğunun değerlendirildiği raporda, bu rakamın, harcanan mühimmat için 22,3 milyar dolar, ekipman kayıpları için 3,7 milyar dolar ve diğer harcamalar için 7,4 milyar doları kapsadığı, ancak altyapı onarımı masraflarının dahil edilmediği vurgulandı.
Raporda ayrıca Dışişleri Bakanlığının, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere dört ülkede 208 milyon dolardan fazla zarara uğradığına dikkat çekildi.
Bu tutarın 184 milyon dolarını, "diplomatik tesislerde" meydana gelen hasarın oluşturduğu belirtilen raporda, 25 milyon dolarını ise inşaat projelerindeki gecikmelerin oluşturduğu aktarıldı.
HAVA ARAÇLARI ZARAR GÖRDÜ VEYA YOK EDİLDİ
Rapordaki bulgular arasında, İran'ın, Bahreyn'de bulunan ABD Donanmasına ait ana lojistik üssünü İHA ve balistik füzelerle hedef aldığına dair ilk resmi teyitlerden biri de yer aldı.
Otuzun üstünde büyük insansız hava aracının (İHA) imha edildiği kaydedilen raporda, dört F-15E, bir F-35A, bir A-10 Warthog savaş uçaklarının "büyük hasar aldığı" ya da imhaya uğradığı belirtildi.
Raporda ayrıca, on iki KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı ile dokuz hava aracının imha edildiği bilgisi paylaşıldı.