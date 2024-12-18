Pentagon’dan Suriye açıklaması: Türkiye ile iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürüyoruz

"TÜRKİYE İLE İLETİŞİM HATLARINI AÇIK TUTMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bir gazetecinin, terör örgütü DEAŞ konusunda ABD'nin NATO müttefiki Türkiye ile niye birlikte çalışmadığı sorusuna ise Ryder, "Türkiye çok değerli bir NATO müttefikidir ve Suriye'deki durum ve DEAŞ gibi bölgesel güvenlik çıkarlarıyla ilgili olarak iletişim hatlarını açık tutmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Ryder, ABD'nin bölgedeki pozisyonu veya DEAŞ'ı yenme misyonuna nasıl yaklaştığı konusunda duyuracak herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, "DEAŞ ve SDG ile ilgili zorluklar konusunda Türk mevkidaşlarımızla ve bölgedeki diğerleriyle görüşüyoruz." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmamasında bölgedeki herkesin çıkarı olduğunu kaydeden Ryder, bu konuda PKK/YPG unsurlarının "önemli bir ortak olmaya devam ettiğini" savundu.