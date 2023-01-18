Pentagon’dan Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin açıklama

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Türkiye'ye yönelik F-16 satışlarına ilişkin karara yönelik soruları cevapladı.

Kararın ön inceleme için Kongreye gönderilmesi ve bu olası satışın iki ülke askeri ilişkilerinde ne ölçüde önemli olduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Ryder, kararın değerlendirme için Kongrenin önünde olduğunu dile getirdi.

Ryder, "Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiye gelince, her zaman Türkiye'nin önemli bir ortak ve müttefik olduğunu söyledik. Dolayısıyla Türkiye'nin liderleri ile bu ilişkiyi güçlendirmek ve karşılıklı savunma ihtiyaçlarımızın dikkate alındığından emin olmak için yakın çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.