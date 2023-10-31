Pentagon’dan yeni atom bombası Hiroşima’dan büyük

ABD'den gelen atom bombası açıklaması endişe yarattı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yeni bir nükleer silah geliştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada ABD'nin 1945'te Hiroşima'ya attığı atom bombasından 24 kat daha güçlü B61-13 adında yeni bir nükleer bomba geliştirdiği belirtildi. Halen geliştirilen B-21 Raider savaş uçağından atılacak atom bombasının 360 kilotonluk bir tahribata yol açacağı kaydedildi. Hiroşima'ya atılan atom bombası yaklaşık 15 kilotonluk enerji açığa çıkarırken bu saldırıdan 3 gün sonra Nagasaki'ye atılan bombanın etkisinin ise 25 kiloton olduğu tahmin ediliyor.