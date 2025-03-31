Pentagon’dan yeni sızıntı: Tek tehdit Çin

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) çalışanlarına dağıttığı "gizli belgede" önceliğin "Çin'i, Tayvan'ın (olası) işgalinden caydırmak" olacağı ifadelerinin yer aldığı iddia edildi. Washington Post'un haberine göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth imzasıyla Bakanlık çalışanlarına "gizli" belge dağıtıldı. Dokuz sayfalık yeni belgede Pentagon'un öncelikleri şöyle sıralanıyor: ABD askeri mimarisini Hint-Pasifik bölgesine doğru yeniden yönlendiriyor. "Tek tehdit" olarak Çin'i gösteriyor. Çin'in Tayvan'ı olası bir işgaline karşı tepkinin animasyonlu bir senaryosunu sunuyor.Rusya, Kuzey Kore ve İran'dan Avrupalı müttefiklere yönelik algılanan tehditler sıralanıyor. Grönland ve Panama Kanalı dahil yakın çevredeki riskler listeleniyor. Ortadoğu ve Afrika'daki radikal tehditler önemsiz görülühyor.