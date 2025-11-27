Peru Eski Devlet Başkanı Vizcarra’ya 14 yıl hapis cezası

Başkent Lima'daki mahkeme, Peru'yu 2018-2020 yılları arasında yöneten eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'yı rüşvet suçundan 14 yıl hapis ve 9 yıl kamu görevinden men cezasına çarptırdı.

VALİLİK DÖNEMİNE UZANAN SUÇLAMALAR

Peru basınında Martin Vizcarra'nın, 2011-2014 döneminde Moquegua valisi olarak görev yaparken bazı iş insanlarından kamu ihalelerinde onları kayırmak için para aldığı iddia edildi.

VİZCARRA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Vizcarra mahkemenin kararına tepki gösterdi ve suçsuz olduğunu savundu.

"Özel sektör iş insanları, duruşma boyunca doğrulayamadıkları ifadeler verdiler, mahkumiyet kararını haklı çıkaracak hiçbir gerekçe yok" dedi.