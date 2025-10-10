Peru Kongresi: Devlet Başkanı Boluarte görevden alındı

Jeri'nin Nisan 2026'da yapılması planlanan genel seçimlere kadar görevini sürdüreceği ifade edildi.

Boluarte, 7 Aralık 2022'de, dönemin Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun Kongre tarafından görevden alınmasının ardından, anayasal düzen çerçevesinde devlet başkanlığı görevini devralmıştı.

Peru'da son yıllarda "kalıcı ahlaki yetersizlik" gerekçesiyle birçok devlet başkanı görevden alınmıştı.

Pedro Kuczynski 2018'de, Martin Vizcarra 2020'de ve bir önceki Devlet Başkanı Castillo ise 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden azledilmişti.