Peru Kongresi: Devlet Başkanı Boluarte görevden alındı
Peru Kongresi’nin Devlet Başkanı Dina Boluarte’yi “kalıcı ahlaki yetersizlik” gerekçesiyle görevden aldığı bildirildi. Kongre Başkanı Jose Jeri geçici devlet başkanı olarak göreve başladı.
Peru Kongresi, 130 üyeden 122'sinin oyuyla Devlet Başkanı Dina Boluarte'yi "kalıcı ahlaki yetersizlik", "yetersiz tutumu" gerekçesiyle görevden aldı. Kararın ardından Kongre Başkanı Jose Jeri, geçici devlet başkanlığı görevini devraldı.
GEÇİCİ BAŞKAN, NİSAN 2026 SEÇİMLERİNE KADAR GÖREVDE
Jeri'nin Nisan 2026'da yapılması planlanan genel seçimlere kadar görevini sürdüreceği ifade edildi.
Boluarte, 7 Aralık 2022'de, dönemin Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun Kongre tarafından görevden alınmasının ardından, anayasal düzen çerçevesinde devlet başkanlığı görevini devralmıştı.
Peru'da son yıllarda "kalıcı ahlaki yetersizlik" gerekçesiyle birçok devlet başkanı görevden alınmıştı.
Pedro Kuczynski 2018'de, Martin Vizcarra 2020'de ve bir önceki Devlet Başkanı Castillo ise 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden azledilmişti.