Peru polisinden ilginç yakalama yöntemi: Sevgilinizden hediye var!

Peru polisi beklenmedik bir hamleyle uyuşturucu satıcısı şüphelisini yakaladı. “Sevgilinizden hediye var” sözleri aranan şahsı böyle tuzağa düşürdü.

Peru polisinden ilginç yakalama yöntemi: Sevgilinizden hediye var!
DHA

Peru polisi, uyuşturucu satıcısı olduğu şüphesiyle aranan bir kişiyi yakalamak için farklı bir yöntem denedi.

Peru polisinden ilginç yakalama yöntemi: Sevgilinizden hediye var!

Polis, 14 Şubat'a özel kapibara (Dünyanın en büyük kemirgeni) kostümü giyip, "Sevgilinizden hediye var" sözleriyle aranan şahsı kandırdı. Bu sözleri duyan uyuşturucu satıcısı kaldığı binanın kapısını açtığı gibi polise yakalandı.

Peru polisinden ilginç yakalama yöntemi: Sevgilinizden hediye var!

Aynı polis birimi, geçen yıl da benzer bir yöntem kullanarak bir zanlıyı ayı peluşu kostümüyle yakalamıştı.