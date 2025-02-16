Peru polisinden ilginç yakalama yöntemi: Sevgilinizden hediye var!

Peru polisi beklenmedik bir hamleyle uyuşturucu satıcısı şüphelisini yakaladı. “Sevgilinizden hediye var” sözleri aranan şahsı böyle tuzağa düşürdü.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 12:21

Peru polisi, uyuşturucu satıcısı olduğu şüphesiyle aranan bir kişiyi yakalamak için farklı bir yöntem denedi.

Polis, 14 Şubat'a özel kapibara (Dünyanın en büyük kemirgeni) kostümü giyip, "Sevgilinizden hediye var" sözleriyle aranan şahsı kandırdı. Bu sözleri duyan uyuşturucu satıcısı kaldığı binanın kapısını açtığı gibi polise yakalandı.