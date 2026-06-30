Peru yeni liderini seçti: Fujimori seçimleri 50 bin oy farkla kazandı

Peru basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi (ONPE) oy sayımını tamamladı.

Resmi sonuçlara göre sağcı Popüler Güç Partisinin (Fuerza Popular) adayı Keiko Fujimori, solcu aday Roberto Sanchez'i yaklaşık 50 bin oy farkla geride bırakarak devlet başkanı seçildi.

Peru Ulusal Seçim Kurulunun tartışmalı seçim sürecinin ardından 3 Temmuz'da resmi olarak kazananı açıklaması bekleniyor.

Fujimori, X sosyal medya platformundaki hesabından seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

ONPE'nin oy sayım tutanaklarının yüzde 100'ünü incelediğini ve seçim sonuçlarına ilişkin itirazların çözüme kavuştuğunu belirten Fujimori, "Tüm Perulular için düzen ve umut dolu bir yola girmeye her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.