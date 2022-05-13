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Giriş Tarihi: 13.5.2022 09:07

Peru’da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu

AA
Peru’da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu

Güney Amerika ülkesi Peru’da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Peru Jeofizik Enstitüsü (PGI) Ulusal Sismoloji Merkezi, 49 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, başkent Lima'ya 60 kilometre uzaklıktaki Chilca kentinin 30 kilometre batısı olduğunu açıkladı.

Yetkililer, 5,5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

ATEŞ ÇEMBERİ'NDE YER ALIYOR

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti

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Peru’da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu
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