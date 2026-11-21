ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) 6,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Junin bölgesine bağlı Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusu olarak açıkladı.

Yerin 108 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Junin'e komşu olan başkent Lima bölgesinde de hissedildi.

Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI), sarsıntının ardından şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediğini duyurdu.