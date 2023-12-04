Peru’da altın madenine silahlı saldırı: 9 ölü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin La Libertad bölgesine bağlı Pataz kentinde, "Poderoso" isimli altın madenine kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda 9 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, 4 kişinin ise silahlı grup tarafından kaçırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Peru ulusal polisinin saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattığı ve 7 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

La Libertad Valisi Carolina Velasco da yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu kaydederek saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanacağını söyledi.

Peru basınında çıkan habere göre, saldırının yasa dışı altın madenciliğiyle yakından ilgili olduğu tahmin ediliyor.