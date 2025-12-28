Peru’da deprem paniği: Halk sokaklara döküldü

Peru'da 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana depremin merkez üssü Peru'nun kuzey sahili açıkları olarak açıklandı.

Yerel saat ile 21.51 sıralarında Chimbote, Ancash ve Puerto Santa bölgelerinde hissedilen ve büyük paniğe neden olan sarsıntılarda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.