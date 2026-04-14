Peru’da devlet başkanlığı seçiminde Fujimori önde gidiyor

Seçimde ilk iki sırayı alan adaylar, 7 Haziran'da düzenlenecek ikinci turda devlet başkanı olmak için yarışacak.

Popülist aday Ricardo Belmont yüzde 9,8, komedyen Carlos Alvarez yüzde 8,8 ve solcu aday Roberto Sanchez ise yüzde 7,7 oy oranıyla diğer adayları takip etti.

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi'nin (ONPE) son güncellemesine göre, sandıkların yüzde 57'si açıldı. Buna göre Popüler Güç Partisi (Fuerza Popular) adayı Fujimori, yüzde 16,9 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

SEÇİM SÜRECİNDE GÖRÜLMEMİŞ UZATMA

Peru'daki seçim günü, başkent Lima'daki önemli oy verme merkezlerinde seçim materyallerinin eksikliği nedeniyle büyük gecikmelerle başladı.

Söz konusu aksaklık, yaklaşık 52 bin seçmenin oy kullanamamasına yol açtı.

Peru basınına göre, yaşanan gelişmeler üzerine Ulusal Seçim Jürisi (JNE), daha önce örneğine rastlanmamış bir karara imza atarak, ilgili merkezlerde oy verme işleminin bir süre daha uzatma kararı aldı.

Seçim organizasyonundan sorumlu ONPE, sorunun sevkiyattan sorumlu yüklenici firmadan kaynaklandığını duyurdu.

Bazı noktalarda seçim materyallerinin, oy verme işleminin başlamasından ancak beş saat sonra merkezlere ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Avrupa Birliği (AB) ile Amerikan Devletleri Örgütü (OEA) gözlem heyetleri, seçim gününde herhangi bir usulsüzlük bildirilmediğini ve seçmen katılımının oldukça yüksek olduğunu rapor etti.

Son 10 yılda 8 devlet başkanının değiştiği siyasi kriz sarmalındaki Peru'da, 27,3 milyondan fazla seçmen 2026-2031 dönemi için yeni yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına çağrılmıştı.