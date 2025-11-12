Peru’da feci kaza: Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 37 ölü

Peru basınında yer alan haberlere göre; ülkenin güneyindeki Arequipa'nın Ocona bölgesinde, şehirlerarası yolcu otobüsü, otoyolda seyir halindeyken bir minibüsle çarpıştıktan sonra uçuruma yuvarlandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.