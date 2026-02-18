Peru’da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı

Başkent Lima'daki Kongre oturumunda yapılan oylamada, 75 kabul, 24 ret ve 3 çekimser oyla sağ görüşlü Jeri görevden alındı.

Peru basınına göre, Jeri'nin görevden alınmasına, devletle iş yapan Çinli iş insanlarıyla gerçekleştirdiği yarı gizli görüşmeler ve bazı kamu görevlilerinin işe alımında usulsüzlük iddiaları gerekçe gösterildi.

Kongre'de çoğunluğa sahip muhafazakar partiler, başlangıçta destekledikleri Jeri'den, hakkında açılan soruşturmaların tepki toplaması üzerine desteğini çekti.

Kongre'nin seçime 2 ay kala bu kararı almasıyla Jeri, 2016'dan bu yana görevden alınan 8'inci devlet başkanı olarak kayıtlara geçti.

Peru Kongresi, bugün Meclis'e başkanlık edecek yeni bir milletvekili seçecek. Seçilecek kişi 28 Temmuz'a kadar devlet başkanlığı görevini vekaleten üstlenecek.

Kongre, en son yaptığı oylamada eski Devlet Başkanı Dina Boluarte'yi "kalıcı ahlaki yetersizlik" gerekçesiyle 10 Ekim 2025'te görevden azletmişti.