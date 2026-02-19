Peru’da Geçici Devlet Başkanı Jose Maria Balcazar oldu

Peru'nun başkenti Lima'daki Kongre oturumunda dün geçici devlet başkanını seçmek için oylama yapıldı. Siyasi partilerden en fazla oyu sol görüşlü 80 yaşındaki Jose Maria Balcazar aldı. Son 10 yılda devlet başkanlığı görevini üstlenen dokuzuncu isim olan Balcazar, 28 Temmuz'a kadar ülkenin geçici devlet başkanı görevinde bulunacak.

JERİ GÖREVDEN ALINMIŞTI

Kongre, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin yerine getirilen Geçici Devlet Başkanı Jose Jeri'yi dün görevden aldı. Peru basını, Jeri'nin görevden alınmasına, devletle iş yapan Çinli iş insanlarıyla gerçekleştirdiği yarı gizli görüşmeler ve bazı kamu görevlilerinin işe alımında usulsüzlük iddialarının gerekçe gösterildiğini duyurdu.