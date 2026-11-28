Peru Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Peru Hava Kuvvetleri'ne ait 'Mi-17' tipi askeri helikopter, Apurimac, Ene ve Mantaro Nehirleri Vadisi'nde (VRAEM) bir ordu devriyesini tahliye görevi yürüttüğü sırada Sanabamba kırsalı yakınlarında düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arama kurtarma ekiplerinin dün ulaştığı enkazda bulunan 9 personelden 5'i Hava Kuvvetleri, 3'ü Kara Kuvvetleri mensubu 8 askerin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan ağır yaralı olarak sağ kurtulan tek kişi olan pilot Enzo Espinoza Roque'nin tedavi için başkent Lima'ya sevk edildiği, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör