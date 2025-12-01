Peru’da heyelan: 12 ölü, 20 yaralı

Peru'nun Portillo eyaletinde yer alan Iparia kentinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Amazon Ormanları bölgesinde yer alan Ucayali Nehri kıyısında bulunan kentteki heyelanda iki tekne battı.

Heyelanda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yetkililer, 2 kişinin kayıp olduğunu belirterek, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Peru basını, teknelerin heyelan sırasında Iparia Limanı'nda olduğunu ve teknelerde aralarında öğretmenler ve doktorların bulunduğu çok sayıda yolcunun bulunduğunu ifade etti.