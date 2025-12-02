Peru’da heyelan felaketi: 12 ölü, 57 kayıp
Peru’nun Ucayali Nehri kıyısında meydana gelen heyelanda iki yolcu teknesinin batması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi kayboldu.
Ucayali Bölgesi'ndeki Coronel Portillo eyaletinin Iparia Limanı'nda yaşanan toprak kaymasında iki yolcu teknesi battı.
Yetkililer, 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 57 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.
Peru Sağlık Bakanlığı, 20 yaralının tedavi altına alındığını, kurtarma ekiplerinin 18 kişiyi sağ kurtardığını açıkladı.