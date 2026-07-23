Peru’da korkunç gece: Aynı aileden 10 kişi öldü! Kundaklama şüphesi dikkat çekti

Yangında, yangında 5'i çocuk olmak üzere aynı aileden 10 kişi hayatını kaybederken, ailenin 7 üyesi sağ olarak kurtuldu.

AİLE TEHDİT EDİLİYORDU

Peru basınında yer alan haberlerde, hayatını kaybeden çocukların yaşlarının 3, 6, 6, 8 ve 15 olduğu aktarılarak, yatak üretimi yapan ve elektrikli motosiklet satışıyla uğraşan ailenin daha önce tehdit edildiği ve kendilerinden haraç istendiği ifade edildi.