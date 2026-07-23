Peru’da korkunç gece: Aynı aileden 10 kişi öldü! Kundaklama şüphesi dikkat çekti

Peru’da daha önce haraç istenerek tehdit edilen ailenin yaşadığı binada çıkan yangında 5’i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Polis, olayın kundaklama sonucu çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Peru’da korkunç gece: Aynı aileden 10 kişi öldü! Kundaklama şüphesi dikkat çekti
İHA

Peru'nun başkenti Lima'nın La Victoria bölgesinde bir binada gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangında, yangında 5'i çocuk olmak üzere aynı aileden 10 kişi hayatını kaybederken, ailenin 7 üyesi sağ olarak kurtuldu.

Peru’da korkunç gece: Aynı aileden 10 kişi öldü! Kundaklama şüphesi dikkat çekti

AİLE TEHDİT EDİLİYORDU

Peru basınında yer alan haberlerde, hayatını kaybeden çocukların yaşlarının 3, 6, 6, 8 ve 15 olduğu aktarılarak, yatak üretimi yapan ve elektrikli motosiklet satışıyla uğraşan ailenin daha önce tehdit edildiği ve kendilerinden haraç istendiği ifade edildi.

Peru’da korkunç gece: Aynı aileden 10 kişi öldü! Kundaklama şüphesi dikkat çekti

Polis, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, görgü tanıkları, kimliği belirsiz kişilerin evin önündeki park halindeki motosikletleri ateşe verdiğini, alevlerin yatak üretiminde kullanılan yanıcı malzemeler nedeniyle kısa sürede binaya sıçradığını belirtti.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#PERU

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