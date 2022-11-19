Peru’da korkunç kaza! Yolcu uçağı alevler içinde kaldı

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada ise uçakta 102 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğu, önlem olarak tüm yolcuların ve mürettebatın sağlık merkezlerine götürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, "Uçakla çarpışan itfaiye aracında bulunan 2 itfaiyecinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk" denildi.