Peru’da peş peşe 2 deprem yıkım getirdi: Faciada bilanço ağırlaşıyor

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından bu kez Peru'da art arda sarsıntı yaşandı.

Peru Ulusal Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'nın yaklaşık 300 kilometre doğusundaki Junin bölgesine bağlı Chupaca eyaletinde cumartesi akşam saatlerinde 5,1 ve 3,7 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.

Dağlık bölgede büyük hasara yol açan depremlerde 6 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.

Peru Ulusal Sismoloji Merkezi, ilk depremin 24 kilometre, ikinci depremin de 18 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise ilk depremin büyüklüğünü 5,6 olarak açıkladı.