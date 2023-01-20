Peru’da protestolar sürüyor! Göstericiler polisle çatıştı

LİMA'YI AL YÜRÜYÜŞÜ

"Lima'yı al" sloganıyla yürüyüşe geçen binlerce kişi kentin tarihi meydanına kadar yürüdü. 12 bin polis güvenlik önlemi aldı.

Burada çıkan olaylarda ise 5 gazeteci bazı eylemcilerin taşlı saldırısı sonucu yaralandı.

Başkente çeşitli kentlerden otobüslerle binlerce kişinin giriş yaptığı ve protestoların şiddetinin daha da artabileceği değerlendiriliyor.

Hükümet karşıtı gösterilerde 11 Aralık 2022'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı biri polis olmak üzere 53'e çıktı, yaralı sayısı 750'yi geçti.

Ülke genelinde 105 otoyol barikatlarla kapatılırken Ombudsman Ofisi, güvenlik güçlerine orantısız güç kullanmamaları çağrısında bulundu.

Ombudsman Ofisi verilerine göre, eylemlerde ölen 53 kişiden en az 42'si doğrudan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaşamını yitirmişti.

Cumhurbaşkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.