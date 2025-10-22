Peru’da suç oranları fırladı: 30 gün sürecek OHAL yürürlüğe girdi

Peru Geçici Devlet Başkanı Jose Jeri, ulusa sesleniş konuşmasında, son dönemde artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, "Suç oranı orantısız biçimde arttı, bu durum binlerce aileye büyük acı yaşatıyor ve ülke ekonomisine zarar veriyor." dedi.

Ülkede barış ve huzuru yeniden tesis edeceklerini vurgulayan Jeri, yerel saatte 00.00'dan itibaren başkent Lima ve liman kenti Callao'da 30 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Jeri, "Savaşlar sözle değil, eylemle kazanılır. Bugün tarihi değiştirmeye başlıyoruz. Organize suçla mücadele, ülkemizin barış ve huzurunu yeniden sağlayacak." ifadelerini kullandı.

El Peruano gazetesinde yayımlanan karara göre, OHAL süresince konut dokunulmazlığı, toplanma özgürlüğü ve kişisel güvenlik gibi bazı temel haklar askıya alınacak.

Silahlı Kuvvetler, Ulusal Polis Teşkilatına destek vererek otobüs durakları, metro istasyonları, kamu kurumları ve şiddet olaylarının yoğun olduğu bölgelerde devriye faaliyetleri yürütecek.