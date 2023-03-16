Peru’da Yaku Kasırgası’nın yol açtığı sellerde 2 bin 500 kişi evsiz kaldı

Başkent Lima başta olmak üzere Cieneguilla, Chosica, Chaclacayo, Ate, San Juan de Lurigancho, Carabayllo ve Punta Hermosa kentlerinde etkili olan Yaku Kasırgası sele neden oldu.

Başbakan Alberto Otarola, yüzlerce ev ve iş yerinin sular altında kaldığını, yolların da çamurla kaplandığını belirterek, bazı yerlerde olağanüstü hal ilan edileceğini kaydetti.

Peru televizyonunun açıklamasına göre, seller nedeniyle 2 bin 500 kişi evsiz kaldı, 100 aile ise evlerini tamamen kaybetti.

Savunma Bakanı Jorge Chavez, ağır makinelerle derelerin temizlenmeye çalışıldığını dile getirerek, "Halkın güvenliğinin sağlanması için çeşitli stratejiler değerlendiriliyor." ifadesini kullandı.

Toprak kayması, yolların kapanması ve nehirlerin taşması nedeniyle bazı kentlerde hayatın durma noktasına geldiği bilgisi paylaşıldı.

Peru Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servisi, şiddetli yağışların yarına kadar devam edeceğine dikkati çekerek, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, dün tropik Yaku Kasırgası'nın yol açabileceği iklim olaylarıyla başa çıkmak için başkent Lima'da kırmızı alarm ilan ettiklerini bildirmişti.