Peru'da yolcu otobüsü devrildi: 11 ölü, 20 yaralı

Güney Amerika ülkesi Peru'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Peru’da yolcu otobüsü devrildi: 11 ölü, 20 yaralı
AA

Peru basınında yer alan haberlere göre, Leoncio Prado eyaletinden hareket eden yolcu otobüsü, başkent Lima'ya seyir halindeyken Federico Basadre kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

11 ÖLÜ, 20 YARALI

Kazada otobüsteki 11 kişi hayatını kaybederken, bazıları ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, otobüste sıkışan yolcuları bulundukları yerden çıkardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#PERU #GÜNEY AMERİKA

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