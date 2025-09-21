Peru’da ‘Z Kuşağı’ isyanı

Peru'da "Z Kuşağı" adlı gençlik kolektifinin çağrısıyla düzenlenen protestolara polis sert müdahalede bulundu. Lima'nın sokakları Nepal'deki protestoları aratmadı. Yolsuzlukla suçlanan hükümete ve gençlere özel emeklilik fonunu zorunlu kılan yasaya karşı ayaklanan protestocular polisle çatıştı, polis cop ve biber gazıyla karşılık verdi. Protestocular ülkenin Yüksek Mahkemesini, polis karakollarını yaktı. Polis'in ağur müdahalesi sonucu en az 10 kişi yaralandı, onlarca kişi gözlatına alındı.