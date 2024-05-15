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Haberler Dünya Haberleri Peru'dan LGBT sapkınlığına karşı flaş hamle! "Akıl hastası sayılacaklar"
Giriş Tarihi: 15.5.2024 20:40 Son Güncelleme: 15.5.2024 20:45

Peru'dan LGBT sapkınlığına karşı flaş hamle! "Akıl hastası sayılacaklar"

Son yıllarda artan propagandalarla birlikte dünyanın her yerinde aile kavramının en büyük tehdidi haline dönüşen LGBT sapkınlığı ile ilgili Peru'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte ülke genelinde artık trans bireylerin 'akıl hastası' olarak tanımlanacağını duyurdu. Peru Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında bu bireylere ücretsiz hormon ve psikolojik tedavi hizmeti verileceği duyurulurken, atılan adımın toplum adına atıldığının altı çizildi.

Peru’dan LGBT sapkınlığına karşı flaş hamle! Akıl hastası sayılacaklar

Özellikle son yıllarda artan propaganda faaliyetleri LGBT sapkınlığının iyice azıtmaya başlamasına neden oldu. Dünyanın pek çok ülkesinde bu duruma karşı önlemler alınmaya çalışılıyor. Özellikle aile kavramının büyük zarar görmesine neden olan bu faaliyetlere yönelik son olarak Peru'dan bir hamle geldi.

PERU CUMHURBAŞKANI: AKIL HASTASI SAYILACAKLAR

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin imzaladığı kararname ile birlikte ülke genelinde trans bireyleri "akıl hastası" olarak sınıflandırılma kararı alındı.

"TEDAVİ ETTİRECEĞİZ"

Boluarte yaptığı açıklamada "Toplumumuzu korumak adına akıl hastaları transları tedavi edip, topluma kazandıracağız." ifadelerini kullanarak LGBT'lilere yönelik alınan yeni kararı duyurdu.

ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DESTEK

Peru hükümeti bu kişilere ücretsiz psikolojik tedavi hizmeti verileceğini de duyururken bu hizmetlerin trans bireylerin yararına olacağı vurgulandı.

AKIL SAĞLIĞI VURGUSU

Peru Sağlık Bakanlığı, kararın ülkenin kamu sağlık hizmetlerinin "akıl sağlığına yönelik tıbbi bakımın tam kapsamını garanti edebilmesini" sağlamak için alındığını açıkladı.

HORMON TEDAVİSİ VE SİGORTA DESTEĞİ

Sağlık Bakanlığı ayrıca trans bireylerin bu konuda destek almaları karşılığında sağlık sigortası talebinde de bulunabileceğini belirtti. Diğer yandan bu bireylere ücretsiz olarak hormon tedavisi hizmeti de verilecek.

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Peru'dan LGBT sapkınlığına karşı flaş hamle! "Akıl hastası sayılacaklar"
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