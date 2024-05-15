Peru'dan LGBT sapkınlığına karşı flaş hamle! "Akıl hastası sayılacaklar"

Özellikle son yıllarda artan propaganda faaliyetleri LGBT sapkınlığının iyice azıtmaya başlamasına neden oldu. Dünyanın pek çok ülkesinde bu duruma karşı önlemler alınmaya çalışılıyor. Özellikle aile kavramının büyük zarar görmesine neden olan bu faaliyetlere yönelik son olarak Peru'dan bir hamle geldi.
PERU CUMHURBAŞKANI: AKIL HASTASI SAYILACAKLAR
Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin imzaladığı kararname ile birlikte ülke genelinde trans bireyleri "akıl hastası" olarak sınıflandırılma kararı alındı.
"TEDAVİ ETTİRECEĞİZ"
Boluarte yaptığı açıklamada "Toplumumuzu korumak adına akıl hastaları transları tedavi edip, topluma kazandıracağız." ifadelerini kullanarak LGBT'lilere yönelik alınan yeni kararı duyurdu.
ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DESTEK
Peru hükümeti bu kişilere ücretsiz psikolojik tedavi hizmeti verileceğini de duyururken bu hizmetlerin trans bireylerin yararına olacağı vurgulandı.
AKIL SAĞLIĞI VURGUSU
Peru Sağlık Bakanlığı, kararın ülkenin kamu sağlık hizmetlerinin "akıl sağlığına yönelik tıbbi bakımın tam kapsamını garanti edebilmesini" sağlamak için alındığını açıkladı.